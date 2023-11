Fußgängerin in Kärnten von Alkolenker erfasst und schwerst verletzt

Spittal an der Drau – Eine 39-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in Spittal an der Drau von einem betrunkenen Autolenker gerammt und schwerst verletzt worden. Die Kärntnerin wollte einem Traktor ausweichen, der am Straßenrand stand, als ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto den Traktor touchierte und die Fußgängerin erfasste. Sie wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, teilte die Polizei mit.