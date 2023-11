HCI geht mit finnischem Schwung in die „Ladies Night“

Auf das Königsklassen-Highlight folgt der Liga-Alltag: Der HCI empfängt Laibach (heute) und Graz (Samstag) zum Heim-Doppel.

Innsbruck – „Frauen an die Macht“ heißt es heute in der Tiwag Arena. Denn wenn der HC Innsbruck (19.15 Uhr) Laibach empfängt, haben alle Damen (mindestens 18 Jahre/Tickets müssen persönlich an der Abendkasse abgeholt werden) freien Eintritt. Und glaubt man den Worten von Abwehrspieler Nick Albano, bekommen die „Ladies“ heute hungrige Haie zu sehen: „Die Länderspielpause und das Spiel gegen Lukko haben uns gutgetan. Wir werden bissig sein und vor heimischem Publikum alles tun, um die drei Punkte zu holen“, sagte der US-Amerikaner.

Und damit bringt er die Stimmungslage auf den Punkt. Nach dem kleinen Tief vor der Länderspielpause soll der finnische Schwung in den Liga-Alltag mitgenommen werden. Schließlich warten mit Laibach (heute) und Graz (Samstag) Gegner, die schlagbar erscheinen. Sechs Punkte stehen also am Innsbrucker Wunschzettel. „So wie gegen Rauma müssen wir auch in der Liga die kleinen Dinge richtig machen. Wenn wir simpel spielen, sind wir stark, das hat man auch gegen Rauma gesehen“, erklärte Co-Trainer Florian Pedevilla.

Etwaige physische Probleme seien trotz des intensiven Programms (noch) kein Thema: „Nach der Pause war uns das Match am Dienstag gar nicht unrecht. Ein Spiel ist zehnmal besser als jedes Training“, weiß Pedevilla. „Alle sind bereit.“

Das gilt auch für Keeper Evan Buitenhuis, der heute im Kasten stehen wird. Durchaus möglich aber, dass Back-up-Keeper Markus Gratzer am Samstag gegen Schlusslicht Graz eine weitere Gelegenheit bekommt, sich zu bewähren. „Man wird sehen. Wir planen nicht so weit voraus“, betonte Co-Trainer Pedevilla. Mit weiblicher Unterstützung soll heute der Anfang gemacht werden. Wie sangen schon Kool & the Gang im Jahr 1979: „Oh yes, it’s Ladies Night.“

