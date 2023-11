Lebensmittel-Einkauf sinkt, hohe Exportrate bei Milch und Fleisch

Wien – Die Einkaufsmengen der Haushalte bei Nahrungsmitteln gingen im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent zurück und liegen damit leicht unter dem Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie, rechnet Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in seinem „Bericht zur nationalen Lebensmittelversorgungssicherheit“ vor. Demnach kaufen die Verbraucher teuerungsbedingt vermehrt bei Diskontern und Supermärkten anstelle von Direktvermarktern oder dem Fachhandel ein.

„Wir sehen, dass die Absätze an Qualitätslebensmittel sinken und der Dschungel an Handels-Eigenmarken wächst“, so der Minister. Beim Fleischkonsum sei eine „gewisse Zurückhaltung“ beim Einkauf von höherpreisigen Produkten zu beobachten.