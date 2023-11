Rauch hält an Gesundheitsreform fest: Gespräche mit Ärztekammer gehen weiter

Wien – Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will weiter an seiner geplanten Gesundheitsreform festhalten, wie er am Freitag nach einem Treffen mit Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart betont hat. Zu den unterschiedlichen Positionen seien „für die kommenden Tage weitere Gespräche vereinbart" worden. Die Kammer will ihrerseits in den kommenden Tagen noch weitere Gespräche mit „hochrangigen Entscheidungsträgern" führen, um einen drohenden Verlust an Einfluss zu verhindern.