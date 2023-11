Fünfjährige entführt und angezündet: Verurteilter Kindsmörder hingerichtet

Houston – Knapp 22 Jahre nach der Ermordung eines kleinen Mädchens ist ein 53-Jähriger in den USA hingerichtet worden. Der Mann sei am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Gefängnis in Huntsville nahe Houston im Bundesstaat Texas mit einer Giftspritze getötet worden, berichteten örtliche Medien aus der Haftanstalt. In seinen letzten Worten bat er die Familie des Opfers um Vergebung, wie es hieß.