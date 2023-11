Tiroler Fischereiverband fordert Ökologisierung der Wasserkraftwerke

Der Verband stellt sich gegen den "unsäglichen Wildwuchs an Kleinanlagen". Mehrere heimische Arten seien "akut vom Aussterben bedroht".

Innsbruck – Der Tiroler Fischereiverband hat am Freitag auf eine "dramatische Entwicklung der Tiroler Fischbestände" hingewiesen und eine "Ökologisierung der Wasserkraftwerke" gefordert. Mehrere heimische Arten, wie der Huchen oder die Äsche, seien "akut vom Aussterben bedroht", hieß es in einer Aussendung nach der Wahl eines neuen Landesvorstandes. Hauptfaktor dafür seien "künstliche erzeugte Wasserstands-Schwankungen und teils unkontrollierte Spülungen mit Schlammwellen."

Dem Fischereiverband waren auch Kleinwasserkraftwerke ein Dorn im Auge: "Wir haben nichts davon, wenn jetzt an jedem Bach ein aus volkswirtschaftlicher Sicht oft widersinniges Kleinwasserkraftwerk errichtet wird", der "unsägliche Wildwuchs an Kleinanlagen muss endlich ein Ende nehmen. Die letzten unverbauten und naturnahen Gewässer in Tirol sind ein Naturschatz, der unbedingt geschützt werden muss", hielt Schiechtl fest.