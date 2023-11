Der „dänische Patient“ will sich bei der WSG Tirol in Erinnerung rufen

Wattens, Bregenz – „Der englische Patient“ ist ein Klassiker der Film-Geschichte. Nicht umsonst wurde das Liebes-Epos bei der Oscar-Verleihung im Jahr 1997 zum besten Film gekürt. Bei der WSG naht indes heute (13.30 Uhr) beim Test in Bregenz die langersehnte Rückkehr des dänischen Patienten: Bror Blume soll heute gegen den Vorarlberger Zweitligisten wieder auf dem Rasen stehen.

„Wenn alles normal läuft, wird er eine Halbzeit bekommen“, bestätigt Trainer Thomas Silberberger. In der aktuellen Saison stand der Däne mit den chronischen Knöchelproblemen noch nicht einmal im Kader, zuletzt spielte der 31-Jährige im Juni in Altach. Der Legionär könnte dem WSG-Mittelfeld in den kommenden Wochen eine willkommene Portion Erfahrung injizieren. Vor allem weil bei Valentino Müllers Achillessehne keine Besserung naht. „Es tut mir sehr leid für den Jungen, aber es gibt weiter keine Veränderung“, seufzt der Trainer.