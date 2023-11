Zwei Autos krachten in Gnadenwald frontal zusammen: Mehrere Verletzte

Gnadenwald – Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und eine Polizeistreife mussten am Freitag gegen 15 Uhr zu einem Einsatz in Gnadenwald ausrücken. Ein schwerer Unfall hatte sich direkt in der Ortseinfahrt ereignet, zwei Autos waren frontal zusammengestoßen. Die Unfallursache ist bislang noch nicht bekannt.