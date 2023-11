Knappe Niederlage für Jakob Pöltl zum NBA-Jubiläum

Jakob Pöltl hat bei seinem 500. Einsatz in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) am Freitag (Ortszeit) eine knappe Niederlage einstecken müssen. Die Toronto Raptors verloren gegen die Boston Celtics mit 105:108. Für den Jubilar aus Wien standen elf Punkte, acht Rebounds, vier Assists und ein Steal zu Buche. Der Center war 33:50 Minuten auf dem Parkett dabei.

Die Raptors zeigten einmal mehr Comeback-Qualitäten, waren sie doch zur Halbzeit bereits mit 49:65 zurückgelegen. Pöltl blieb es vorbehalten, sein Team 1:19 Minuten vor Schluss mit 103:101 letztmals in Führung zu bringen. Einen durchaus möglichen Sieg in der dank der starken zweiten Spielhälfte der Kanadier bis zum Schluss hoch spannenden Partie verhinderte mit Derrick White ausgerechnet ein ehemaliger Mitspieler des 28-jährigen Wieners. Der frühere Teamkollege Pöltls bei den San Antonio Spurs traf bei noch 28 Sekunden Restspielzeit zum 106:103 für die Celtics.

Er habe sein Jubiläum "nicht am Radar" gehabt und demnach "nicht daran gedacht", sagte Pöltl nach der Partie. Natürlich wäre es schön gewesen zu gewinnen, fügte der heimische NBA-Pionier hinzu. Er hat in der regulären Saison bisher 263 Siege zu Buche stehen. Zudem hält der Center mittlerweile u. a. bei 4.059 Punkten, 3.275 Rebounds und 620 Blocks in der stärksten Basketballliga der Welt.