Großen Paznauner Maler Mathias Schmid in Szene gesetzt

See, Ischgl – Mit einer großen Buckelkraxe am Rücken streift der junge Mathias Schmid über die Almwiesen hoch über Kappl. Hier heroben, beim Hüten inmitten der imposanten Bergwelt des Paznaun, soll im Bub der Wunsch gereift sein, Maler zu werden. Wie berühmt er später einmal werden würde, das hat er sich wahrscheinlich nicht in seinen wildesten Träumen ausgemalt.