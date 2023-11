Fünfjähriger und 20-jährige Mutter bei Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Am Freitag um 20.34 Uhr fuhr ein 20-jähriger Österreicher mit seinem Pkw in Innsbruck auf der Hallerstraße in Richtung Osten. An der Kreuzung mit dem Langen Weg (Grenoblerbrücke) bog er ohne auf den Querverkehr zu achten in die Kreuzung ein. Er krachte daraufhin mit dem Pkw einer 20-Jährigen zusammen, die gerade mit ihrem fünfjährigen Sohn unterwegs war.