Klassen-Aufsteiger ID.7: Elektrische Fließheck-Limousine von VW

Im Design fügt sich der ID.7 nahtlos in den Familien-Look der Elektro-VW ein, also etwas knubbelige Sterilität samt durch die Batterie-Plattform bedingtes Bauhöhen-Plus. Oberklasse-Gefühl kommt am elegant gestalteten Heck auf, ebenso im Innenraum mit seinem modernen, reduzierten und um die Digitalisierung herum aufgebauten Ambiente. Die hochwertigen Materialien, die angenehme Oberflächenhaptik und das ergonomisch tadellose Layout erfüllen den von VW erhobenen Premium-Anspruch. Der zentrale 15-Zoll-Touchscreen bietet eine neue Menüstruktur, die intuitiver und verständlicher aufgebaut ist als die bisherige. Jedoch fehlt eine Zurück-Taste, weswegen aus jedem Untermenü nur zum Startschirm, nicht zum vorigen Schritt gewechselt werden kann.