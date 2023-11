Ski Alpin live: Start der Damen-Abfahrt am Matterhorn verschoben

Cervinia - Wegen starken Windes in der Früh und einem verzögerten Programm ist die für Samstag geplante erste von zwei Ski-Weltcup-Abfahrten der Frauen auf dem Matterhorn mit dem Ziel oberhalb von Cervinia (Italien) zunächst von 11.45 auf 12.30 Uhr (live TT.com-Ticker) verschoben worden. Die Lifte konnten in der Früh nicht plangemäß in Betrieb gehen, das Programm vor dem Rennen inklusive Besichtigung war zunächst um eine Stunde verschoben worden, ehe es um 7.30 Uhr einen neuen Zeitplan gab.