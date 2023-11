Power-Hybrid Nissan Qashqai zum Jubeltarif

Die dritte Generation des Nissan Qashqai steht für Qualität und Innovation. Im Test der serielle Hybrid mit 190 PS. Verpackt in die „Edition 50“, spart man derzeit 9700 Euro.

Innsbruck – Der Qashqai begründete 2007 die Klasse der kompakten Crossover. In dritter Generation positionierte Nissan den Publikumsliebling aber eine Klasse höher. Auf 4,4 Metern spannt sich charaktervolles Design. Dazu fährt der Qashqai nun mit einer Verarbeitungsqualität vor, die man bei Nissan bislang noch nicht kannte. Materialien und Bedienung – ein durchdachter Mix aus konventionellen und digitalen Bedienelementen an Schirm, Armaturenbrett und Lenkrad – verdienen das Prädikat „ausgezeichnet“.

Das in Japan bereits bewährte System lässt das Thema Hybrid neu erleben. Vorrangig vermittelt der Qashqai nun das Fahrgefühl eines E-Autos. Ungemein entspannend bewegt es sich dahin – bei Bedarf aber auch in 7,9 Sekunden auf 100 km/h. Im Hintergrund ist dabei stets das leichte Brummen des Benzinmotors präsent. Im Gegensatz zu Hybridkonkurrenten mit stufenlosen Getrieben (der E-Power hat keines) bleibt das Geräusch jedoch annähernd konstant. Der gefürchtete Aufheuleffekt bei Last existiert beim Nissan-System nicht. Im Gegenteil: Der E-Power vermittelt mit 190 PS Systemleistung und 330 Newtonmetern Drehmoment ein souveränes und beruhigendes Fahrgefühl. Man gleitet durch die Stadt und übers Land. Das ist Entspannung pur, die von dem ausgewogen komfortabel abgestimmten Fahrwerk mitgetragen wird. Gleiten, das mit 6,7 Litern Testverbrauch belohnt wurde.