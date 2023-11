Polizisten beobachten versuchten Diebstahl aus Fenster: Zwei Frauen in Mayrhofen festgenommen

Mayrhofen – Aus dem Fenster der Dienststelle beobachteten zwei Polizisten in Mayrhofen einen versuchten Diebstahl in einem gegenüberliegenden Geschäft.

Dabei verwickelte eine Verdächtige die Verkäuferin in ein Gespräch, während die zweite Verdächtige zwei Jacken in eine Tasche stopfte.

Die Beamten reagierten rasch und konnten die beiden Frauen, zwei Bulgarinnen im Alter von 17 und 18 Jahren, noch an Ort und Stelle festnehmen.

Die Diebinnen dürften zuvor in anderen Geschäften in Mayrhofen erfolgreich gewesen sein. So konnten zwei weitere Jacken sowie Kosmetikartikel und zwei Parfums sichergestellt werden. Die Frauen werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)