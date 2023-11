In Vorarlberg gestohlenes E-Bike in Tulfes sichergestellt

Tulfes – Ein GPS-Tracker ortete am Freitag ein am Vortag in Bregenz gestohlenes E-Bike in Tulfes. Eine Haller Polizeistreife ging dem Ortungshinweis nach und konnte gegen 16.15 Uhr schließlich bei den Gschleinshöfen in Tulfes ein verdächtiges Fahrzeug feststellen.