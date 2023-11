Ermittlungen nach Tod von Zehnjährigem in Frankreich laufen

Paris – Nach dem Tod eines zehnjährigen Buben in einem Drogenkonflikt in Südfrankreich hat die Justiz Ermittlungen gegen neun Verdächtige eingeleitet. Wie der Staatsanwalt von Marseille Nicolas Bessone am Samstag sagte, wurde ein Verfahren gegen sie gestartet. Die meisten der Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft. Französische Medien berichteten, es handle sich um Männer zwischen 17 und 30 Jahren.