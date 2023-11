Michael Landau hört als Caritas-Präsident auf

Wien – Michael Landau (63) hört nach zehn Jahren als Präsident der Caritas in Österreich auf. Das gab er am Samstag in einem Interview mit dem Ö1-„Mittagsjournal" bekannt. Wer Landau nachfolgen wird, entscheidet die Vollversammlung der katholischen Sozialorganisation am 21. November in Vorarlberg. Landau bleibt Präsident der Caritas Europa.