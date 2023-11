Lost im Kunstnebel: Ex-Politiker Matthias Strolz gab im Treibhaus sein Konzertbühnen-Debüt

Ex-Politiker Matthias Strolz gab in Innsbruck sein Debüt auf der Konzertbühne. Ein verstrahlter Abend mit einem Möchtegern-Musiker und guten Beats.

Innsbruck – Wirklich viele hatten dem Ganzen schon von Beginn an nicht getraut: Der Innsbruck Treibhauskeller war am Freitag Abend nur halbvoll – immerhin! Andere Stopps von Matthias Strolz und Kurt Razellis erster Live-Tour „Back To Earth“ waren da längst abgesagt.