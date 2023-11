Küchenbrand in Seefelder Hotel: 200 Personen evakuiert

Seefeld in Tirol – Am Samstag gegen 12.45 Uhr kam es in einem Hotel in Seefeld in Tirol zu einem Brand. Das Feuer war in der Betriebsküche entstanden. Beim Anflämmen eines Gastronomiegrills kam es zu einer Hitzeentwicklung im Abzugsrohr, anschließend entzündeten sich dort Ölreste, teilte die Polizei mit. Die rund 200 Personen, die sich im Gebäude befanden, wurden evakuiert. Durch die im Hotel vorhandenen technischen Sicherheitsvorkehrungen breitete sich das Feuer nicht weiter aus. Der Feuerwehr blieb die Aufgabe, die Räume zu belüften und kurzfristig Löscharbeiten durchzuführen. Auch wurden Glut- und Glimmrückstände in den Rohranlagen beseitigt.