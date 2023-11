Auf falsche Bank-SMS reagiert: 68-Jähriger in Innsbruck verlor mehrere Tausend Euro

Innsbruck – Eine Verkettung unglücklicher Zustände führte dazu, dass in Innsbruck ein 68-jähriger Mann Opfer von Internetkriminellen wurde. Am 10. November erhielt der Mann eine SMS mit dem Absender „bawag“ und der Aufforderung, ein angebliches Sicherheitsupdate durchzuführen. Da dies dem Mann komisch vorkam ignorierte er die SMS vorerst. Fünf Tage später, am 15. November bekam der Mann eine weitere SMS, diesmal von seiner richtigen Bank, mit der Information, dass sich wichtige Nachrichten in seiner Online-Banking-App befinden würden. Dadurch ließ sich der 68-Jährige dazu verleiten, den Link der ersten SMS zu folgen und gab dort seine Bankdaten ein.