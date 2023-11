Einbruch löste in Wörgler Geschäft Alarm aus, Täter flüchtig

Wörgl – Bei einem Einbruch in ein Geschäft in Wörgl haben Unbekannte am späten Samstagabend Alarm ausgelöst, konnten aber mit Beute entkommen. Gegen 22.50 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, worauf sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg zum Tatort machten. Der oder die Täter waren jedoch bereits geflüchtet – mit zwei Bargeldkassen mit Bargeld in unbekannter Höhe. Am Objekt entstand zudem erheblicher Schaden, berichtet die Polizei. Eine Fahndung blieb ergebnislos. (TT.com)