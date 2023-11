Radfeld – Mit 172 statt der erlaubten 100 km/h raste am Samstagnachmittag ein 36-jähriger Autolenker über die Inntalautobahn bei Radfeld. Der Mann wurde von der Polizei bei Wörgl angehalten. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. (TT.com)