Nasse Warmfront folgt auf Schnee: Warnung vor Gleitschneelawinen in Tirol

Innsbruck – Mit dem Einzug einer Warmfront hat es in Tirol am Wochenende bis auf 2400 Meter geregnet – dort wo gerade erst große Mengen Schnee fielen. Der Lawinenwarndienst des Landes hat deshalb am Sonntagvormittag davor gewarnt, dass aktuell mit vermehrter Gleitschneeaktivität zu rechnen sei. Der Nässeeintrag schwäche die Schneedecke, so die Experten. Insbesondere frische Triebschneepakete seien aktuell recht störanfällig.