Mit Machete und Pfefferspray bewaffnet: Duo raubte Trafik in Scharnitz aus

Scharnitz – Eine Trafik in Scharnitz war am Samstagabend Schauplatz eines bewaffneten Überfalls. Gegen 18.07 Uhr betrat laut Polizei ein Mann mit Halloween-Maske im Gesicht das Geschäftslokal und forderte auf Englisch von den Trafikbetreibern Geld. Seiner Forderung verlieh er mit einer Machete und einem Pfefferspray in der Hand Nachdruck. Ein zweiter Mann fungierte derweil vor der Trafik als Aufpasser. Mit einem vierstelligen Geldbetrag ergriffen die Täter anschließend die Flucht in Richtung Scharnitz Dorf. Die Trafikbetreiber – ein 66-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau –blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.