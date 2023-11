Todesfall bei Konzert von Taylor Swift: Sängerin sagt Auftritt ab

Bei einem Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro starb eine 23-jährige Teilnehmerin, nachdem sie einen Hitzekollaps erlitten hatte. Nun stehen die Veranstalter in der Kritik, denn trotz der enormen Hitze soll es nicht genug Wasser gegeben haben.

Rio de Janeiro – Nach dem Tod eines Fans bei einem Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro hat die US-Sängerin einen weiteren Auftritt in der brasilianischen Millionenmetropole wegen der extremen Hitze verschoben. „Wir haben die Entscheidung getroffen, den heutigen Auftritt wegen der extremen Temperaturen in Rio zu verschieben“, schrieb die Musikerin am Samstagabend (Ortszeit) auf Instagram. „Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, meiner Kollegen und Teammitglieder stehen immer an erster Stelle.“