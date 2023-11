„La Bohème“ am Tiroler Landestheater: Chronik eines angekündigten Todes

Wahrhaftig erschütternd und erschütternd wahrhaftig: „La Bohème“ am Tiroler Landestheater ist ein großer Wurf. Und ein großes Wagnis. Bei der Premiere gab es dafür viel Beifall – und vehemente Buhs.

Innsbruck – Diese Mimì ahnt nicht, dass sie sterben muss. Sie hat es schwarz auf weiß. Sie bekommt den Befund ausgehändigt, ist allein, schreit auf – und bricht zusammen. Ihre Uhr läuft ab. Die Chronik eines angekündigten Todes beginnt. Für diese Szene hat Giacomo Puccini nichts notiert. Diese Overtüre gab es in „La Bohème“ bislang nicht. Sie ist neu und sie verschiebt die Gewichtung des Stücks, sorgt dafür, dass „La Bohème“ sogar den Anschein von Harmlosigkeit verliert. Das Geblödel der Künstlertruppe, die sich übermütig durch die Armut kämpft; die kleinen Siege; der geschröpfte Vermieter; die Zeche, die andere zahlen – alles wird nichtig, weil Mimì nicht kränklich, übernächtig oder anderweitig komisch ist, sondern wissend dem Tod entgegentaumelt.

Man sieht das sattsam bekannte Stück dadurch anders. Hört, was in der Partitur angelegt, aber in mächtige Melodien und süße Phrasen gehüllt ist: die Ausweglosigkeit angesichts des Unausweichlichen.

„La Bohème“ am Tiroler Landestheater – am Samstagabend war Premiere – ist ein großer Wurf. Und wie jeder große Wurf ist sie auch ein Wagnis. Regisseurin Anna Bernreitner dreht den Stoff ins Existenzielle. Das unterwandert manche Erwartungen: Das Leadingteam – Bernreiter und ihre AusstatterInnen Hannah Oellinger und Manfred Rainer – bekamen auch vehemente Buhs zu hören.

Kalt lässt diese „Bohème“ niemanden. Und irgendwo muss die Enttäuschung hin über so viel Unbarmherzigkeit. Außerdem mag einigen das Postkarten-Paris gefehlt haben. Die Belle Époque ist von Heizstrahlern angewärmter Kühle gewichen. Die Bohemien-Bude im ersten Bild gibt es zwar noch, doch weder das Gelb der Boygroup-WG noch die bunte Aufmachung der Boys kann davon ablenken, dass hier eine wahrhaftig erschütternde und erschütternd wahrhaftige Geschichte erzählt wird. Eine Sterbende sucht Halt in den Armen eines Poeten. Vergräbt sich in der Illusion, dass Liebe Leben rettet. Die Sehnsucht, wenigstens in Täuschung Trost zu finden, ist ein zentrales Motiv dieser szenisch schlüssigen Produktion. Auch im Kleinen: Ein Maler pinselt das Grün, das dem Baum abgeht, auf die Wand dahinter.

La Bohème Bis 2. März. Nächste Vorstellung: 26. November. www.landestheater.at

Dieser Maler, Marcello (vital: Nikita Voronchenko), sieht wie der Poet Rodolfo das Unheil – es tänzelt auch in Form eines pinken Vogels an – erst, als der Kampf, der keiner war, verloren ist. Attilio Glaser, der Rodolfo mit glasklarem, kräftigem Tenor als nicht zuletzt ins eigene Gefühl Verliebten spielt, schaut in dieser Szene erschüttert und erschütternd hilflos ins Leere. Daneben geistert Mimì – ganz großartig, seelenzersplitternd: Marie Smolka – in schwebendem Pianissimo aus. Stark – und kraftvoll konturiert – sind auch die kleineren Parts: Annina Wachter ist als Musetta spielerisch sinnlich und, wenn gebraucht, resolut. Oliver Sailer gestaltet seinen Colline zur feinen Studie fragiler Männlichkeit aus. Florian Stern hat einen köstlich karikaturesken Kurzauftritt in kurzen Hosen. Auch Jacob Phillips (als Schaunard) und Stanislav Stambolov (der geprellte Vermieter Benoît) überzeugen stimmlich wie darstellerisch.

Und im Graben? Gerrit Prießnitz führt das Tiroler Symphonieorchester sehr zügig durch die Partitur – und schafft, trotz des sehr schlanken Ansatzes, ausreichend Platz für Puccinis breite Streicherstreicheleinheiten. Auch hier also: eine runde Sache. Ensemble und Orchester wurden vom Premierenpublikum lautstark bejubelt.