AMS und Tirol auf Kontaktsuche: Bei Jobs soll‘s wie mit Tinder funken

Innsbruck, Wien – Das Arbeitsmarktservice (AMS) will seine Jobvermittlung effizienter gestalten und setzt dafür künftig auf das so genannte Kompetenz-Matching. Berufsbezeichnungen rücken dabei in den Hintergrund, stattdessen sollen verstärkt die Fähigkeiten von Arbeitssuchenden in den Fokus geraten, kündigt AMS-Chef Johannes Kopf an. Es gebe eine ständig steigende Komplexität am Arbeitsmarkt, die ständige neue Berufsbilder hervorbringt und zunehmende Spezialisierung erfordert. „Es lassen sich unsere Berufe nicht mehr in diese ‚Kasterln‘ fügen, die wir von früher kennen.“ Das AMS erhofft sich dadurch eine treffsicherere, schnellere Vermittlung.