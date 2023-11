Sag Ja zum Nein: Das NEINhorn erobert die Bühne

Innsbruck – Die Zypressen sind zauberhaft, der See randvoll mit Seifenblasen, den Regenbogen gibt’s im Herzwald ganz ohne Regen – und gegessen werden Kekse. Das darf einem manchmal auch auf den Keks gehen. Denkt sich das Einhorn, wird zum NEINhorn, bricht aus dem Traumland aus – und lernt auf dem Weg zurück, dass auch Ja-Sagen nicht wehtut. Seine Eltern bleiben bedröppelt zurück. Sogar das Reimen haben sie sich zuletzt verkniffen, weil’s dem NEINhorn sauer aufstieß. Auf ihr heranwachsendes Kleinhorn, offensichtlich in einer schwierigen Phase, können sie sich sowieso keinen Reim machen – und gehen deshalb spazieren. Und das NEINhorn geht auf Reisen – schließlich ist Freiheit mehr als nur ein Wort.

Unterwegs lernt das NEINhorn schräge Vögel kennen. Es trifft einen Waschbären, der, weil er nicht zuhören kann, zum WASbären wurde, und einen Köter mit Platz an der Sonne, dem alles ziemlich egal ist – ein Na-und-Hund also oder eben ein NAhUND. Eine Schlange langweilt sich zur SchLANGEweile – und singt, weil sonst nichts los ist, Chansons. Und natürlich, das ist in jeder guten Abenteuergeschichte ein Muss, will auch eine Prinzessin befreit werden. Hinter Gittern sitzt die KönigsDOCHter, weil sie nie gelernt hat, ein Nein zu akzeptieren – und fleißig Widerworte gibt.

Es gibt also jede Menge zu erleben im Stück „Das NEINhorn“, das seit Sonntagnachmittag in den Kammerspielen des Tiroler Landestheaters zu sehen ist. Es basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch-Bestseller von Marc-Uwe Kling. Raoul Biltgen hat es für die Bühne adaptiert. Und Paola Aguilera mit viel Liebe zu schnickeldischnuckeligen Details in Innsbruck in Szene gesetzt. Die Kostüme schneiderte Ágnes Hamwas, das in allen Regenbogenfarben schillernde Bühnenbild hat Alexandra Burgstaller entworfen.