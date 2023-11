42-Jährige setzte in Wörgl auf Straße Treibstoff in Brand und überflutete Arrestzellen

Die Frau wurde nach mehreren Vergehen festgenommen und setzte in der Polizeiinspektion zwei Zellen unter Wasser.

Wörgl – Eine 42-jährige Frau hatte bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Mal Treibstoff in der Wörgler Bahnhofstraße auf die Fahrbahn geschüttet und in weiterer Folge angezündet. Während das erste kleine Feuer durch die verständigte Polizei mit Wasser gelöscht werden konnte, musste beim zweiten Mal die Feuerwehr einschreiten. Auch dieser Brand konnte schnell gelöscht werden.