Sonderausstellung Kitzbüheler Handwerk: Vom Wagner zum Skihersteller

Kitzbühel – Im kommenden Winter dreht sich in den Sonderausstellungsräumen des Museums Kitzbühel alles um das Thema Handwerk. Die Ausstellung macht auf die massive Veränderung aufmerksam, die das althergebrachte Kitzbüheler Handwerk zwischen 1870 und 1930 infolge technischer Fortschritte, des aufblühenden Tourismus und weiterer Faktoren durchlaufen hat.

Mit der Auflösung der alten Zünfte setzt ab 1860 eine beeindruckende Transformation im Kitzbüheler Handwerk ein, wie sich besonders deutlich am Beispiel der Wagner zeigt. Traditionell mit der Herstellung von Wagenrädern befasst, stellen sie ihre Fähigkeiten und ihr Wissen um die Bearbeitung von Holz erfolgreich auf die Erzeugung von Ski und Rodeln um, um den neuen Anforderungen der Einheimischen, aber auch der neuen Wintergäste gerecht zu werden. Gleichzeitig beginnen Schuster mit der Herstellung von Skischuhen und konzentrieren sich die Schneider auf die Produktion von Sportkleidung. Das Handwerk profitiert davon nicht nur selbst, sondern trägt auch zum Erfolg des Wintersports in Kitzbühel bei.

Dasselbe gilt für die Eröffnung von Kaffeehäusern durch in Kitzbühel ansässige Zuckerbäcker. Die Sonderausstellung ist vom 25. 11. 2023 bis 13. 4. 2024 zu sehen, Öffnungszeiten: Di bis So 14 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 18 Uhr. Die Eröffnung findet am 24. November um 19 Uhr statt, der Eintritt ist frei. (TT)