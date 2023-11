„Roter Himmel“ in den Kinos: Die Katastrophe ist weit weg – bis sie da ist

Innsbruck – „Irgendetwas stimmt nicht“, ist der erste Satz, der in „Roter Himmel“ fällt. Und tatsächlich stimmt hier einiges nicht. Leon (Thomas Schubert) und Felix (Langston Uibel) wollen am Meer von der Muse geküsst werden. Leon ist Autor, Felix Fotograf. Doch das abgelegene Haus an der Ostsee ist schon belegt. Nadja (Paula Beer) hat sich hier eingenistet. Nadja und ihr Liebhaber, ein Rettungsschwimmer (Enno Trebs). Leon will seinen Roman zu Ende schreiben – und er verschaut sich hoffnungslos in Nadja, stellt ihr tollpatschig nach – und gibt, noch tollpatschiger, vor, ihr eigentlich nur aus dem Weg gehen zu wollen. Und dann verfärbt sich auch noch der Himmel. Weil weit weg der Wald brennt. Jedenfalls solang der Wind nicht dreht. Dann kann das Feuer auch die Küste erreichen.