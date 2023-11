Eine Fluglinie für Olympia, Tiroler Jungbauern wählen Führung

Das Österreichische Olympische Comité wartet derzeit täglich auf eine Information von den Veranstaltern der Olympischen Spiele 2026 in Cortina und Mailand. Schließlich könnten die Bob-, Rodel- und Skeletonbewerbe im Eiskanal von Innsbruck-Igls ausgetragen werden. Tirols Sportreferent und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) macht sich dafür ebenfalls stark und will dafür auch verkehrstechnisch einige Hebel in Bewegung setzen.