Auto stürzte in Kematen über Böschung, Helfer zogen 75-Jährigen aus Fahrzeug

Kematen – Ein 75-Jähriger ist am Sonntagnachmittag auf der Sellrain Straße in Kematen mit seinem Auto abgestürzt. Laut Polizei verlor der Mann in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses brach hinten aus, schlug auf dem Randstein auf und stürzte über die Böschung. Dabei überschlug sich das Auto und landete am Dach.