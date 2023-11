Geparkte Autos in Fügen während „Teufelparty“ schwer beschädigt

Fügen – Während in unmittelbarer Nähe nach dem ersten Teufellauf gefeiert wurde, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Fügen zwei geparkte Autos mutwillig beschädigt. Laut Polizei wurden die am Feldweg zwischen „Badwandl“ und dem südlichen Ortsteil Kapfing abgestellten Autos mit einem spitzen Gegenstand schwer beschädigt. Die Polizeiinspektion Strass ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 / 7255. (TT.com)