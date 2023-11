Weinend und lachend setzt der Autopark in Mieming neue Ford-Strategie um

Auf dem schmalen Grat zwischen Enttäuschung ob des raschen Endes der Fiesta-Produktion und der erfrischenden Modellpalette der Zukunft bewegen sich nicht zuletzt Autopark-Inhaber Michael Mayr und dessen Verkaufsleiter Micha-Emanuel Hauser. "Ford befindet sich in der Transformation, der Autopark auch", befindet Mayr. Die schlägt sich nieder im gerade gestarteten Offroader Bronco und setzt sich fort im nächsten Jahr in einer Fülle von Neuheiten: Am Programm stehen die nächste Mustang-Generation, der überarbeitete Puma samt vollelektrischem Derivat und nicht zuletzt der verschobene Explorer, ein vollelektrisches Kompakt-SUV. "Die ersten Vorführer kommen im Frühjahr, die ersten Auslieferungen folgen im Sommer", erklärt Hauser.