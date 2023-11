Adler Lacke bauen Standort in Schwaz aus

Schwaz – Die Adler Lackfabrik erweitert und modernisiert ihren Standort in Schwaz. In den kommenden Jahren soll die Produktion besonders im Bereich umweltfreundlicher Wasserlacke weiter ausgebaut werden, teilte das Unternehmen mit. Das Projekt trägt den Namen „Fabrik der Zukunft“.

In einem ersten Schritt baut Adler aktuell ein ehemaliges Hochregallager in eine neue, vollautomatische Rohstofflogistik um. Das Investitionsvolumen beläuft sich hier auf 30 Mio. Euro. Derzeit seien die Bauarbeiten an den neuen Gebäudeteilen in vollem Gange, hieß es. Mitte 2024 soll die Gebäudetechnik installiert werden, ab Mitte 2025 soll die neue Rohstofflogistik stufenweise in Betrieb gehen. In den darauffolgenden Jahren plant Adler unter anderem eine Modernisierung der bestehenden Produktion 1 sowie des Umweltschutz- und Recyclingzentrums.