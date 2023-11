Kampf um Metaller-KV: Verhandlungen gehen in die siebte Runde

Wien – „Jetzt fangen wir an“, merkte Reinhold Binder, Chefverhandler der Gewerkschaft PRO-GE, auf dem Weg in den Verhandlungssaal in der Wirtschaftskammer an. Zum inzwischen siebenten Mal verhandeln Gewerkschaft und Wirtschaftskammer seit dem frühen Nachmittag darüber, um wie viel die Löhne und Gehälter der insgesamt rund 200.000 Beschäftigten heuer steigen sollen. Und die Positionen der beiden Parteien sind nach wie vor weit auseinander.