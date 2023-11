WAO! Festival Mayrhofen: Lifestyle und Entertainment

„WE ARE ONE – Jeder für sich und wir alle gemeinsam“ ist die Message des WAO! Festivals, das von 15. bis 17. Dezember in Mayrhofen-Hippach stattfindet.

WAO! steht für eine einzigartige Bühne in den Zillertaler Alpen, die Speaking Panels, Mountain Fun & Music Acts der internationalen Szene verbindet. Mayrhofen wird 3 Tage und Nächte lang zur inspirierenden Lifestyle und Entertainment Plattform für alle Generationen.

Unter dem Motto „Connect. Create. Celebrate“ steht ein einzigartiges Wochenende mit vielen internationalen KünstlerInnen und jeder Menge good vibes bevor:

Start ist am Freitag, wo wir uns in gemütlicher Atmosphäre beim Mayrhofner Advent am Waldfestplatz treffen. Anschließend feierst du mit uns bei der Official Pre Party im Brückenstadl unter dem Motto Ladies Night mit Star DJ Pretty Pink & Lady Dee.

Am Samstagvormittag beginnt unser Speaking Event mit CONNECT. Der Bewusstseinstrainer Veit Lindau, Life Coach Stefan Frädrich sowie Psychologin Sophie Lauenroth machen den Startschuss zu Mental Health Themen. Am Nachmittag tauschen sich unter dem Thema „CREATE“ internationale SpeakerInnen, Influencer, MusikerInnen & GamerInnen wie Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela, Riccardo Basile, Veyla Renée u.v.m. zu Gaming & Streaming, Social Media & Digital Natives, Gesundheit & Work-Life Balance, Jugend & Zukunft, Kunst & Emotion und Female Empowerment aus. Am Abend werden unter dem Motto „CELEBRATE“, mit Chartstürmern wie Lost Frequencies, Fät Toni, Topic, Medun u.v.m. unvergessliche WAO! Momente gesammelt.

Der Sonntag verspricht Action und Erholung: Taucht ein in das „Ski & Relax“-Abenteuer mit Spaß am Berg, probiert das aufregende Wimhof-Eisbaden aus und fiebert mit beim Gaming-Finale des League of Legends ARAM. – Gemeinsam schaffen wir positive Energie für unsere Zukunft.