Australische Metalband Future Static setzt auf bunten Mix

Die Lockdowns in der Coronazeit waren für viele Menschen eine Herausforderung. Manche haben diese Phasen aber auch für sich nutzen können, wie etwa das australische Quintett Future Static beweist. "Wir hatten viele sehr strenge Lockdowns", erinnert sich Sängerin Amariah Cook zurück. Die fünf Musiker waren ziemlich aktiv, das Ergebnis ist ihr am Freitag erscheinendes Debütalbum "Liminality", das von Metal über Rock bis zu poppigen Einflüssen reicht. Ein bunter Mix also.

"Wir versuchen ständig, etwas Neues auszuprobieren", meint Cook zu diesem Wesenszug der Gruppe. "Wir lieben einfach diese musikalischen Puzzles. Es ist schön, wenn du an solchen Dingen arbeitest und am Ende erkennst, wie sich alles fügt und zusammenpasst." Grundsätzlich passiere das Songwriting auf sehr natürlichen Weg und würde man nichts erzwingen. "Aber wir haben natürlich sehr unterschiedliche Vorlieben und Inspirationen", so Cook, weshalb die Songs entsprechend variantenreich daherkommen. Letztlich bietet "Liminality" eine ordentliche Weiterentwicklung für die Band, die mit ihren ersten EPs noch eher handelsüblichen Sound aus der Heavyecke fabriziert hat.

In "Roach Queen" verarbeitet sie wiederum eine Kindheitserinnerung aus jener Zeit, als sie mit ihrer Familie in Barcelona lebte und einige ziemlich grausige Begegnungen mit Kakerlaken hatte. "Das ist bei einem Gespräch einfach hervorgebrochen. Oh verdammt, das ist tatsächlich passiert! Wieso war ich damals so dünn? Ernst nach und nach bin in draufgekommen, was da wirklich los war und was das mit mir gemacht hat. Aber im Endeffekt will ich Musik machen, die einem Kraft gibt. Und wenn ein Song mir keine Kraft gibt, wie kann das bei jemand anders möglich sein?" Deshalb sei ihr wichtig, trotz düsterer Inhalte und Stimmungen "jedes Mal einen kleinen Funken Hoffnung zu versprühen".