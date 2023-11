Mädchen (11) bei Skiunfall am Stubaier Gletscher verletzt: Zeugen gesucht

Ein Unbekannter stürzte am Montag am Schlepplift am Stubaier Gletscher und riss ein elfjähriges Mädchen mit. Dieses krachte wiederum in einen weiteren Liftbenutzer.

Neustift – Zu einem Unfall mit mehreren beteiligten kam es Montagmittag am Stubaier Gletscher. Ein unbekannter Skifahrer verlor am Schlepplift „Daunscharte" den Halt und rutschte die steile Lifttrasse talwärts. Dabei rammte er ein elfjähriges Mädchen aus Polen, die ebenfalls am Lift fuhr. Das Kind stürzte und schlitterte in weiterer Folge unkontrolliert mit dem Kopf voraus die Lifttrasse hinunter. Es krachte in einen 24-jährigen Deutschen, der ebenfalls den Lift benützte.