Jobausschreibungen in Englisch sorgen bei Plansee für Diskussionen

Breitenwang – Die spätherbstliche Jubilarehrung bei Plansee ist ein Fixstern im Jahreslauf des Außerferner Industriebetriebes. Vorstandsvorsitzender Karlheinz Wex hält die Rede zu Lage der Nation. Weitere Laudatoren verleihen dem Festakt zudem einen feierlichen Rahmen. Immer nimmt auch der Betriebsratvorsitzende Stellung. Robert Dreer überraschte heuer. Erwartbares wie Lohnrunde oder Streik ließ er aus und warf ein völlig neues Thema in den Ring. Zu viel Englisch habe Einzug gehalten. Konkret kritisierte er, dass Stellenausschreibungen für den Standort Reutte/Breitenwang nur in englischer Sprache verfasst worden seien. „Take your time“, appellierte er an die Führungsspitze. „Dear ladies und gentlemen – Sie müssen die Leute auch mitnehmen und ihnen ein wenig Zeit lassen! Dann sind alle dabei.“