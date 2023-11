Haubenköchin Viktoria Fahringer verrät, wie Wildgerichte leicht gelingen

Die Zubereitung eines herrlichen Wildbratens gelingt auch Anfängern, wenn sie auf Details achten. Haubenköchin Viktoria Fahringer aus Kufstein verrät, was wichtig ist.

Innsbruck – Bei der Idee, ein leckeres Wildgericht zuzubereiten, kann so manchem Anfänger der Gedanke „Das ist mir zu wild“ durch den Kopf schießen – im Sinne von „zu kompliziert“. Bedenken, die Zwei-Hauben-Köchin Viktoria Fahringer aus Kufstein widerlegt: „Mit diesen Tipps ist ein guter Wildbraten auch für Kochanfänger möglich.“ Die 25-Jährige fügt an: „So ist die Zubereitung simpel.“ Und sie verrät den Einsteigern, auf was beim Kauf und der Zubereitung von zum Beispiel Reh, Hirsch, Gams oder Wildschwein zu achten ist.