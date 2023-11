Tiroler Hans K. Reisch wird mit sofortiger Wirkung neuer Spar-Chef

Innsbruck, Salzburg – Hans K. Reisch wird neuer Spar-Chef. Der gebürtige Kufsteiner ist am Dienstag vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden des Handelsriesen berufen worden. Der 61-Jährige wird weiterhin mit den bestehenden drei Vorstandskollegen Markus Kaser, Paul Klotz und Marcus Wild den Vorstand bilden. Der Schritt zur Neuordnung war nach einer Erkrankung des vorherigen Vorstandsvorsitzenden Fritz Poppmeier notwendig geworden.

Hans K. Reisch ist ein Enkel des Spar-Gründers Hans F. Reisch. Er hat sein gesamtes Berufsleben in verschiedenen Funktionen im Unternehmen verbracht. Seit 2001 ist er Mitglied im Vorstand, 2021 wurde er stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Reisch war 1989 als Assistent der Geschäftsleitung in die regionale Spar-Zentrale nach Wörgl gewechselt, nachdem er davor in Niederösterreich tätig war. Bereits 1992 erhielt er die Prokura und wurde zum stellvertretenden Geschäftsführer der Regionen Tirol und Salzburg. In dieser Zeit war er für den gesamten Vertrieb sowie die Bereiche Expansion und Ladenbau zuständig.