In Schönwies und Imsterberg registriert: Erde bebte im Tiroler Oberinntal

Imst – Im Tiroler Oberinntal hat sich Dienstagvormittag um 11.30 Uhr ein leichtes Erdbeben ereignet. Es wurde eine Magnitude von 1,5 gemessen, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit. Das Erdbeben wurde einige Kilometer südwestlich von Imst in einer Tiefe von 6 Kilometer verortet. In Schönwies und Imsterberg wurde es von einigen Personen schwach wahrgenommen. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es.