Gründerzentrum Wattens setzt auf neue Führung

Wattens – Nach turbulenten Zeiten ist die Neuausrichtung der Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH – und damit auch des bekannten Gründerzentrums Werk­stätte Wattens – derzeit in vollem Gange. Der Fokus der Gesellschaft (die Firma Swarovski hält 60 %, die Marktgemeinde Wattens 40 %) liegt nunmehr, wie berichtet, klar auf der Vermietung von Flächen in der Werkstätte. Die bisher angebotenen Serviceleistungen für angesiedelte Unternehmen wie auch der Personalstand in der Destination wurden stark zurückgefahren.