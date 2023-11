Auf Brennerautobahn gestoppt: Klein-Lkw war doppelt so schwer wie erlaubt

Brenner – Mehr als doppelt so schwer wie erlaubt war ein Klein-Lkw, der am Dienstag auf der Brennerautobahn aus dem Verkehr gezogen wurde. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Schönberg kontrollierten gegen 8.30 Uhr an der Kontrollstelle Brenner das Fahrzeug eines 24-Jährigen, das in Richtung Süden unterwegs war. Beim Verwiegen stellte sich heraus, dass das höchstzulässige Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm um ca. 3600 Kilo überschritten worden war.