Innsbrucker Physikerin Francesca Ferlaino erhielt Staatspreis

Ruth Breu (*1964) studierte Informatik an der Universität Passau und habilitierte sich 1999 an der TU München. Seit 2002 ist sie Professorin am Institut für Informatik der Universität Innsbruck, an dessen Aufbau sie wesentlich beteiligt war. Breu leitet hier die Forschungsgruppe Quality Engineering. Ihr Arbeitsgebiet ist die modellbasierte Erstellung von Softwaresystemen und deren systematische Qualitätssicherung. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Drittmittelprojekte in nationalen und internationalen Förderprogrammen eingeworben und einen intensiven Austausch mit Partnern in der Wirtschaft gepflegt.