Argentinien fügt Brasilien historische Niederlage zu

Fußball-Weltmeister Argentinien hat das Prestigeduell bei Brasilien gewonnen und die Lage des Erzrivalen in der WM-Qualifikation verschärft. Die Albiceleste entschied die Partie im ausverkauften Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro am Dienstag mit 1:0 für sich. Vor der ersten Heimniederlage Brasiliens in der Geschichte der WM-Qualifikation kam es zu Krawallen auf den Rängen, danach schockierte Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni mit Rücktrittsgedanken.

Nicolás Otamendi gelang in der 63. Minute nach einem Eckball per Kopf das Goldtor. Die letzten Minuten spielte die lange feldüberlegene Seleção in Unterzahl, nachdem der frühere Rapidler Joelinton wegen eines Schlags ins Gesicht von Rodrigo De Paul in der 81. Minute mit Rot vom Feld gestellt wurde.

"Die Wahrheit ist, dass diese Gruppe wieder einmal Historisches erreicht hat", stellte Lionel Messi zufrieden fest. Argentiniens Superstar beklagte sich in der ersten Halbzeit zweimal über Schmerzen im rechten Oberschenkel und wurde in der 78. Minute ausgewechselt. "Es ist etwas sehr Schönes, hier in Brasilien zu gewinnen, nachdem sie in ihrer Geschichte zu Hause immer so stark waren."

Mit sieben Punkten aus sechs Spielen liegt der Rekordweltmeister nur auf dem sechsten Platz. Argentinien liegt mit 15 Punkten an der Spitze, gefolgt von Uruguay (13) und Kolumbien (12). In Südamerika wird die Qualifikation in einem Ligasystem mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Jede Mannschaft hat 18 Spiele zu bestreiten, die sechs bestplatzierten qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Der siebente hat eine Play-off-Chance.

Vor Beginn der Partie kam es zu heftigen Krawallen. Auf den Tribünen gerieten die Fans beider Mannschaften während der Nationalhymnen aneinander. Die brasilianische Polizei ging mit Schlagstöcken vor allem gegen die argentinischen Fans vor. Die Spieler der argentinischen Nationalmannschaft versuchten die Situation zunächst zu beruhigen, zogen sich dann aber in die Kabine zurück.

"Wir haben das gemacht, weil das der Weg war, um alles zu beruhigen. Von unten konnten wir nicht viel machen. Wir haben gesehen, wie sie Leute geschlagen haben", berichtete Messi vom Einsatz der Polizei. "Da waren Familienangehörige der Spieler. Wir haben uns mehr Sorgen darum gemacht als um das Spiel", sagte Messi. Mit einer halben Stunde Verspätung erfolgte der Anpfiff einer Partie, die mit vielen Scharmützeln geführt wurde.

Brasilien war trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Schlüsselspielern wie Vinicius Jr. und Neymar über weite Strecken die bessere Mannschaft. Arsenal-Stürmer Gabriel Martinelli fand gute Chancen auf die Führung vor. Doch Otamendi traf in der 63. Minute mit Argentiniens erstem Versuch aufs Tor und sorgte damit für Frust auf den Rängen. Brasiliens Fans quittierten die dritte Niederlage in Folge (Uruguay, Kolumbien) unter Interimstrainer Fernando Diniz mit sarkastischen "Ole! Ole! Ole!"-Rufen. "Die Fans sind leidenschaftlich und wollen gewinnen, also haben sie das Recht zu buhen, aber ich denke, Argentinien mit Ole anzufeuern, ist zu viel", sagte Diniz.

