Vorweihnachtliche Raumintervention von Olga Neuwirth in Wien

Der brave "Papa Haydn" war nicht immer so. Als Mittzwanziger organisierte Joseph Haydn 1753 am Tiefen Graben in Wien ein "Gassatim", nach heutigen Maßstäben ein Flashmob-Konzert, das am Ende von der Polizei gesprengt wurde. So dramatisch ging es Dienstagabend nicht zu, als Olga Neuwirth für Wien Modern ein Gassenkonzert in Nachfolge des großen Kollegen organisierte. Es wurde eher eine kleine Intervention in vorweihnachtlicher Atmosphäre unter den Kronleuchtern des Grabens.